Incidente sull'Asse Nord-Sud, traffico in tilt e automobilista in ospedale

ANCONA - Stava viaggiando lungo l'Asse Nord-Sud quando si è scontrato contro un altro veicolo ed è rimasto ferito. Si tratta di un uomo di 75 anni che è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Sul luogo dell'incidente la Croce Gialla di Ancona e la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.