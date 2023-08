GENGA - Perde il controllo della moto lungo la statale 76, tra Genga e Fabriano, in ospedale un centauro romano. L'uomo, 46enne, è stato soccorso dall'eliambulanza. E' rimasto cosciente e non versa in pericolo di vita. Le cause dell'incidente, avvenuto intorno alle 14, sono in corso di accertamento.