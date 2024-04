La moto gli cade addosso dopo aver parcheggiato: 60enne portato in ospedale

ANCONA – Si era fermato e aveva parcheggiato la moto, ma qualcosa non è andato nel verso giusto ed il mezzo gli è caduto addosso. La Croce Gialla è così intervenuta nel pomeriggio in corso Mazzini per soccorrere un uomo di sessant’anni, rimasto ferito alla gamba: dopo le prime cure, è stato successivamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con un codice di media gravità.