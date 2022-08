Incidente sulla provinciale, auto contro moto: centauro in codice rosso a Torrette

ANCONA - Auto contro moto lungo la provinciale del Conero, centauro sbalzato a terra nei pressi del ristorante Sardella.

Il motociclista, 30 anni, è stato portato a Torrette dalla Croce Gialla di Camerano in codice rosso, ma non in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto stamattina per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri.