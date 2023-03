Cade dalla bicicletta e finisce nel canale di scolo: lo trovano a distanza di metri. Morto un 45enne

JESI - Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in via San Marcello dove un uomo di 45 anni ha perso la vita a seguito di una caduta con la bicicletta. Il corpo della vittima è poi finito in un canale di scolo ed è stato ritrovato distante alcuni metri dal luogo della caduta. La dinamica è ancora al vaglio della polizia municipale e dei carabinieri intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118. Per il ciclista però non c'era ormai più niente da fare. La tragedia è avvenuta poco dopo le 19.