Tragico frontale nella notte, auto contro scooter: morto un uomo

PESARO - Frontale tragico sulla Statale tra Fano e Pesaro: un'auto ha centrato nella notte uno scooter per cause ancora in corso di accertamento all'altezza di Fosso Sejore. Morto un fanese di 59 anni. Strada chiusa al traffico per il tempo necessario ai rilevamenti della polizia stradale, chiamata ad accertare cause, dinamica ed eventuali responsabilità dell'incidente. Sul posto anche 118 e vigili del fuoco. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.