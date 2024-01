Frontale tra auto e furgone, feriti moglie e marito: entrambi trasportati in ospedale

ANCONA - Due coniugi anconetani, di 75 e 71 anni, sono rimasti feriti a seguito di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo via del Fornetto, non distante dalla rotatoria che porta a via Monte Vettore. La loro auto, una Fiat Punto, si è scontrata frontalmente contro un furgone. Marito e moglie sono stati soccorsi dagli operatori della Croce Rossa di Ancona e trasportati in ospedale con due codici di media gravità. Per fortuna nessuno di loro è in pericolo di vita. Illeso invece il conducente dell'altro mezzo. Sul posto oltre al 118 anche la polizia locale.