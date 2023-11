ANCONA - Maxi tamponamento tra cinque auto nel pomeriggio a Pontelungo: quattro i feriti, tra cui due ragazzi minorenni portati al Salesi. Nessuno versa in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto intorno alle 17 per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto Croce Rossa e Croce Gialla.