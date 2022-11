Moglie e marito investiti, paura al Piano: entrambi in ospedale

ANCONA - Moglie e marito investiti in piazza Ugo Bassi, entrambi in ospedale. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. Si tratta di un uomo e una donna, rispettivamente di 49 e 47 anni, di origine pakistana. L’investimento è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento dalla polizia municipale.

Sul posto automedica e Croce Gialla di Ancona. La coppia è stata portata in ospedale, entrambe le persone non sono in gravi condizioni