Improvviso malore, si schianta contro un albero: muore un ex carabiniere

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. E' morto poco dopo in ospedale

Tragedia ad Urbisaglia questa mattina (16 settembre) alle 9,45. Un uomo di 94 anni, Mario Paloni, ha accusato un malore mentre era alla guida della sua auto ed è finito fuori strada andando a sbattere contro un albero.

L’anziano, rimasto incastrato nella vettura, è stato soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno estratto e poi affidato ai sanitari del 118. E' stato poi trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona. Purtroppo il 94enne è morto tre ore dopo il ricovero. Troppo gravi le ferite riportate.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i carabinieri della stazione di Urbisaglia per gli accertamenti di legge. La salma è stata restituita ai familiari così come disposto dalla Procura. Paloni era pensionato e vedovo ed era un ex appuntato dell’Arma dei carabinieri.