Macchina impazzita travolge i tavolini del bar, tragedia sfiorata in pieno centro

ANCONA - Pomeriggio di paura ieri in corso Giuseppe Mazzini, quando una Fiat Punto si è sfrenata ed è piombata in retromarcia sui tavolini esterni di un bar. Nessuno si è fatto male ma solo perché, secondo le ricostruzioni dei testimoni, la vettura ha colpito prima il pannello in alluminio con i prezzi dei gelati. Il rumore di quell’urto e le urla dei presenti hanno quindi richiamato in extremis l’attenzione di alcuni ragazzi seduti ai tavolini, che hanno fatto appena in tempo a spostarsi.

Testimoni raccontano che la macchina era stata lasciata con il motore acceso e che la proprietaria in quel momento si trovava in una gelateria poco distante dal bar. La vettura è letteralmente piombata sulla piattaforma in legno travolgendo alcune fioriere, sedie e un ombrellone.