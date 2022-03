L'auto si sfrena, resta in bilico sul muretto davanti a una casa

RIPE - I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 09.30 in via Borghetto di Ripe per recuperare un’autovettura. L'auto, dopo essersi sfrenata, ha proseguito la corsa lungo un campo per poi andare a sbattere contro una recinzione di un’abitazione rimanendo in bilico sul muretto di recinzione.

La squadra di Senigallia è intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4x4 e ha provveduto a recuperare l’auto attraverso l’utilizzo del verricello in dotazione all'automezzo di servizio. L'area è stata subito messa in sicurezza l’area. Non si segnalano persone coinvolte.