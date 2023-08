L'auto si incendia mentre percorre l'A14, panico in autostrada. Fiamme estese alla vegetazione

SENIGALLIA - Auto avvolta dalle fiamme in piena A14, paura in autostrada. E' successo oggi all'altezza del casello di Senigallia in direzione Bologna. Il fuoco, stando alle prime ricostruzioni, ha interessato anche parte della vegetazione ai margini dell'autostrada. Sul posto i vigili del fuoco. Traffico in tilt. Nessuna conseguenza per le persone a bordo, che sono riuscite ad allontanarsi in tempo dal veicolo in fiamme.