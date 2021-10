Sbanda con l'auto e finisce contro un muro: muore un 79enne

Incidente mortale questa mattina a Loreto. Un 70enne è finito con l'auto ed è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto verso le 10,40 nella zona di Villa Costantina, vicino al supermercato Conad.

La dinamica dello schianto è ancora in fase di ricostruzione ma sembrerebbe che l'uomo alla guida di un'utilitaria stesse procedendo verso Porto Recanati quando all'improvviso avrebbe accusato un malore e, sbandando, sarebbe finito prima contro il palo della rotatoria di via Brodolini per finire la corsa contro una recinzione. L’uomo era in macchina da solo e per fortuna nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza, l'ambulanza infermieristica di Loreto, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale di Loreto.