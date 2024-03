Schianto tra due auto ed un pullman, conducente estratto dalle lamiere. Strada bloccata

JESI - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Giacomo Acqua. Tre i veicoli rimasti coinvolti: si tratta di due auto ed un autobus. Ad avere la peggio il conducente di una delle due automobili che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto anche il personale del 118 ed i carabinieri. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento ma per fortuna non ci sarebbero altri feriti.