Schianto all'incrocio, poi l'auto sbatte contro una centralina: 4 feriti

JESI - Brutto incidente nel pomeriggio di ieri in via del Colli, all'altezza di piazza Malpighi. Per cause ancora da chiarire due auto, una Opel Insigna ed una Lancia Ypsilon, si sono scontrate tra loro. Uno dei due mezzi è poi finito contro una centralina Telecom.

Sul posto il 118 che con l'ausilio dei vigili del fuoco e la polizia locale ha soccorso i feriti. Ad avere la peggio un ragazzo classe '93 che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Torrette. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Paura anche per una mamma e i suoi due figli, al pronto soccorso di Jesi con un codice di media gravità. Anche per loro nessuna grave conseguenza. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.