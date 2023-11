Incidente al distributore, motociclista 48enne sbalzato sull'asfalto da un'auto

Jesi – Incidente stradale questa mattina in via Roma, lungo la Provinciale 76, all’altezza del distributore di carburanti M3. Per cause ancora in fase di accertamento un motociclista, alla guida di un'Harley Davidson, si è schiantato contro una Lancia Y. Alla guida del ciclomotore un 48enne residente in Vallesina mentre il conducente dell'auto è un 74enne di Jesi.

Il centauro è stato sbalzato sull'asfalto e trasportato in ospedale dagli operatori del 118. Per lui tanto spavento e dolore ma per fortuna nessuna grave conseguenza. L'uomo, per fortuna, non è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale.