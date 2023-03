Due ciclisti travolti da un'auto, alla guida del veicolo un uomo di 88 anni: sul posto l'eliambulanza

JESI - Un uomo di 88 anni ha travolto due ciclisti mentre era alla guida della sua Lancia Y. L'incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 11, in via dell'Industria, all'altezza della Clabo.

Ad avere la peggio uno dei due ciclisti, di 70 anni, rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. L'uomo stava viaggiando in sella alla propria bicicletta e si trovava in compagnia di un altro ciclista. A travolgerli un 88enne che ha tamponato le bici e li ha fatti sbalzare sull'asfalto. L'anziano si è subito fermato ed ha allertato i soccorritori. Meno gravi per fortuna le condizioni dell'altro ciclista che si trova al nosocomio cittadino. Sul posto anche l'eliambulanza e la polizia locale di Jesi.