Incidente stradale al Piano. Scooterista travolto da un'auto: il minore sbalzato sull'asfalto

ANCONA - Un minorenne è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava in sella al suo scooter. E' successo questa mattina, poco dopo le 8, in via Fano, al Piano.

Per cause ancora in fase di accertamento un'auto lo avrebbe travolto mentre stava effettuando una manovra per uscire da un passo carrabile. Il conducente del mezzo non lo avrebbe visto, travolgendolo in pieno. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia locale. Il ragazzo è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale. Ha diverse fratture ma non è in pericolo di vita.