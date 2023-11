Investita mentre attraversa la strada, 27enne trasportata a Torrette in codice rosso

SENIGALLIA – Stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali, in prossimità del Teatro La Fenice, una 27enne che è stata investita riportando gravi traumi. L’episodio risale al primo pomeriggio di ieri, attorno alle 15.40, quando la ragazza – diretta verso via Pisacane – è stata colpita da una Citroen C1, con al volante una 50enne residente a Senigallia, che si è fermata subito a prestarle soccorso in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Le condizioni della 27enne in un primo momento erano sembrate particolarmente gravi, tanto da autorizzare l’arrivo dell’eliambulanza, ma è stata poi trasportata all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso dall’ambulanza sopraggiunta tempestivamente sul posto. Stando alle prime ricostruzioni della Polizia Locale, la ragazza sarebbe stata travolta al momento di attraversare nei pressi delle strisce pedonali lungo viale Leopardi. I dettagli sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità, che non hanno ancora fornito ragguagli sulle condizioni della giovane (che non sarebbe in pericolo di vita) ed hanno proceduto con il sequestro dell’autovettura coinvolta nell’incidente.