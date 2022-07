Esce di strada, investe un pedone: la corsa dell'auto finisce contro un muretto

FABRIANO - Perde il controllo dell'auto, investe un pedone e finisce contro un muretto: è accaduto ieri alle 19 all'altezza di via Merloni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Per cause in via di accertamento una persona alla guida dell’auto è uscita di strada investendo un pedone sul marciapiede finendo contro un muretto dove erano posizionati dei contatori del gas. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha liberato la persona dall’auto e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto 118 e polizia locale. Le due persone coinvolte, cioè l'automobilista e il pedone, non avrebbero riportato gravi conseguenze nell'incidente per fortuna.