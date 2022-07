Investe un cane in pieno giorno ma va a lavorare come se nulla fosse: choc nella comunità

LORETO- E’ ancora sotto choc la comunità loretana per quanto accaduto qualche giorno fa – il 6 luglio nello specifico – intorno alle 14.00 nei pressi della frazione Costabianca, via dritta e sempre molto trafficata.

Una signora di 65anni, a spasso con i suoi due cani, ha visto il proprio Jack Russel finire investito da una macchina lanciata a tutta velocità che, nel cruento impatto, lo ha addirittura tirato fuori dalla pettorina. Non fosse abbastanza, l’uomo alla guida subito dopo lo scontro è sceso dall’auto ha aiutato la signora - in evidente stato confusionale - a sedersi su una panchina ed è ripartito verso il proprio luogo di lavoro non sincerandosi minimamente delle condizioni del cane e della stessa padrona disperata per l’accaduto.

Le urla e i pianti della signora hanno poi allertato il vicinato che si è premurato di avvisare il marito, i soccorsi veterinari e le forze dell’ordine (Polizia locale e Carabinieri). Solo successivamente, in quanto allertato dai militari, l’autore dell’incidente ha fatto ritorno sul posto ammettendo le proprie colpe. Lo stesso è stato denunciato per omissione di soccorso e nei prossimi mesi non sono esclusi ulteriori sviluppi.