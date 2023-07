Provocano due incidenti e scappano, incastrati dalle nuove telecamere

FALCONARA - Le nuove telecamere installate dal Comune di Falconara incastrano due automobilisti che, dopo aver provocato altrettanti incidenti, si sono allontanati senza prestare soccorso o senza lasciare i propri riferimenti. Entrambi gli scontri sono accaduti nella prima metà di luglio. Gli agenti del Comando di polizia locale di Falconara hanno potuto chiarire la dinamica visionando le immagini registrate dalle telecamere, in corrispondenza dei varchi cittadini.

Il primo incidente risale al 6 luglio scorso ed è accaduto in via XX aprile, in piena notte. Una Volkswagen Golf percorrendo la strada è finita contro Volkswagen Up, provocando danni talmente gravi al veicolo in sosta che è stato necessario portarlo via con il carro attrezzi. Il veicolo, però, è stato identificato grazie alle telecamere presenti in zona: appartiene a un castelferrettese che si era allontanato senza lasciare riferimenti né tornare sul posto.

Nei giorni successivi è accaduto un secondo incidente, che ha visto come vittima un ciclista, buttato a terra da una Fiat Panda mentre percorreva via Flaminia, all’altezza dell’incrocio con via Italia. La conducente, una donna di Senigallia, ha proseguito la marcia senza fermarsi per prestare soccorso o fornire le proprie generalità. Il ciclista, seppure ferito, è riuscito a leggere la targa che è stata poi riscontrata dal sistema di videosorveglianza cittadino. La conducente è stata identificata e, seppure abbia negato di essersi accorta del fatto, è stata denunciata per omissione di soccorso.