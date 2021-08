Inversione da brividi al benzinaio: scontro tra un'auto e un furgoncino

Prima fa benzina poi esce dall'area di servizio e fa un'inversione che provoca un incidente. E' accaduto oggi pomeriggio alle 16. L'impatto è avvenuto in via Martiri della Resistenza. L'uomo alla guida dell'auto, invece di proseguire in senso di marcia verso la stazione, ha tagliato la strada per riprendere la rotatoria. Ma, proprio in quel momento, dalla galleria del Risorgimento arrivava un furgoncino che lo ha preso in pieno.



Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce Galla insieme all'automedica del 118. Mentre le auto sono andate completamente distrutte, i due uomini alla guida non hanno riportato ferite gravi. Sono stati trasportati al pronto soccorso di Torrette e, per fortuna, non sono in pericolo di vita.. Accorsi sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi di rito e per regolare la viabilità.