Investimento oggi pomeriggio in via Flaminia. Un uomo di 54 anni di origini romene è stato preso in pieno da una vettura dopo le 17. Immediatamente sono scattati i soccorsi.

Sul posto è accorso il personale del 118 con l'automedica, l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e la polizia municipale di Ancona. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette in codice rosso per dinamica. Da quanto si apprende l'uomo sarebbe rimasto sempre cosciente.