Guida ubriaco, colpisce un'auto in sosta e fugge via: trova i carabinieri sotto casa

FABRIANO - I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno denunciato un 45enne residente a Fabriano e nato nell'Est Europa. Nei giorni scorsi l'uomo è uscito da un bar del centro storico, poi si è messo in auto, ma nel corso di una manovra ha urtato contro una macchina in sosta e se ne è andato. A vedere tutto, però, è stata una fabrianese che si trovava in quella via del centro e ha chiamato i carabinieri. Sul posto la pattuglia di Genga che si trovava a Fabriano per un controllo del territorio. I militari hanno raccolto la testimonianza ed effettuato i rilievi. Insieme al Norm i carabinieri sono riusciti a risalire all'autore del fatto, un uomo già noto alle forze dell'ordine. La pattuglia si è presentata in casa del responsabile proprio mentre lui stava rientrando con la macchina. Da un primo controllo è emerso che l'auto aveva segni compatibili con l'urto avvenuto poco prima. L'etilometro ha dato un valore superiore a 1,1 grammi su litro. E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata e sanzionato per fuga dopo incidente stradale con danni lievi a sole cose.