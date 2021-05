Incidente in galleria: perde il controllo dell'auto e si ribalta

Paura oggi pomeriggio lungo la statale 16. Un uomo di 75 anni era alla guida della sua auto in direzione nord, procedendo dal Pinocchio, quando all'improvviso all'interno della galleria del Carmine ha perso il controllo ribaltandosi. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi per fortuna.

I primi soccorsi al conducente incastrato tra le lamiere sono stati portati da un vigile del fuoco fuori servizio, poi si è fermato un mezzo della Croce Verde di Macerata che viaggiava su quella strada e poco dopo sono accorsi Croce Gialla di Ancona, vigili del fuoco e automedica. I pompieri hanno immediatamente messo in sicurezza il mezzo chiudendo le bombole del metano. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Torrette in codice rosso per dinamica ma non sembrerebbe versare in gravi condizioni. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale ma sembrerebbe che il 75enne abbia accusato un malore. L'uomo stava andando a fare una visita di controllo al momento dell'incidente.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e di ripristino e pulizia del manto stradale. Forti disagi alla circolazione. La strada è stata riaperta alle 17 e 15.