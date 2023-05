Tamponamento a catena in galleria tra tre auto: due feriti in ospedale

ANCONA- Tamponamento a catena questa mattina intorno alle 9 all’interno della galleria del Risorgimento. Tre le auto coinvolte, due le persone portate in ospedale: una donna di mezza età e un minore. Nessuno dei due è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti la Croce Gialla, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. L’incidente è avvenuto in direzione centro e, inevitabilmente, si sono verificate ripercussioni sul traffico con rallentamenti all’interno della galleria e lunghe code già prima della rotatoria di Piazzale della Libertà.