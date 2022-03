Finisce con il muso dell'auto contro un camion: l'impatto è devastante

Incidente tra via Caduti del Lavoro e via Brecce Bianche oggi pomeriggio alle ore 14 circa. Una donna di 50 anni era alla guida della sua utilitaria quando, per cause ancora da accertare, è finita contro un camion. Sul posto è accorso il personale del 118, la Croce Gialla di Ancona insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco.

In un primo momento, infatti, si pensava che la donna fosse rimasta incastrata sotto le lamiere. Per fortuna così non è stato ed è uscita sulle sue gambe dall'auto. Trattata sul posto è stata poi trasportata all'ospedale regionale di Torrette con un trauma facciale dovuto al forte impatto. Per fortuna non sarebbe in gravi condizioni e si riprenderà.