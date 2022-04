Schianto tra due auto: estratta una persona dalle lamiere

NUMANA- Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi (19 aprile) sulla via Litoranea di Numana per un incidente tra due auto. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con un’autobotte, hanno provveduto all’estrazione di una persona da una delle auto coinvolte. La donna ferita è stata affidata alle cure del 118 per il trasporto all’ospedale di Torrette.

Attualmente sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area d’intervento. Sul posto anche i carabinieri di zona.