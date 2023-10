Schianto sull'asse, motociclista trasportato a Torrette in codice rosso

ANCONA - Un incidente che, stando alle informazioni attualmente pervenute, vedrebbe coinvolto un motociclista è avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo l’asse attrezzato del capoluogo dorico. Il conducente del mezzo è stato trasportato con codice di estrema gravità all’Ospedale Regionale di Torrette.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, che però non vedrebbe coinvolti altri veicoli. Sul luogo, all’altezza della galleria Da Baldì, sono intervenuti – oltre alla Croce Gialla di Camerano e all’Automedica del 118 – anche i vigili del fuoco e la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi e provveduto a ripristinare parzialmente la circolazione. Dopo la chiusura in direzione Baraccola dallo svincolo delle Grazie, il traffico è stato infatti riaperto in una sola corsia.