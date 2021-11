Incidente tra due auto, ferita una donna: arriva l'ambulanza

Attimi di paura oggi pomeriggio a Moie di Maiolati Spontini. Due auto, una Mazda e una Lancia, si sono scontrate all'altezza della piscina comunale.

Alla guida di una delle due macchine c'era una donna, rimasta ferita nell'impatto che è stata trasportata all'ospedale Carlo Urbani di Jesi per accertamenti. Sul posto è arrivata la Croce Verde di Cupramontana che ha assistito la donna. A quanto si apprende non sarebbbe in pericolo di vita. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Per i rilievi di legge sono intevenuti i carabinieri della stazione di Castelplanio.