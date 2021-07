Sbanda e finisce con l'auto in un fosso: rifiuta di andare al Pronto soccorso

Il 45enne ieri sera ha perso il controllo dell'auto mentre viaggiava in via del Conero. Sul posto Croce Gialla, l'automedica e i Vigili del fuoco

Perde il controllo della macchina, va fuori strada finendo in un fosso e riesce ad uscire dall'abitacolo da solo, senza neppure un livido. Solo un bello spavento per il 45enne che ieri sera in via del Conero ha sbandato all'altezza dell'osteria Della Vedova senza, per fortuna, che venissero coinvolte altre auto.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona insieme all'automedica e ad una squadra dei Vigili del fuoco. L'uomo, però, non ha riportato contusioni e ha rifiutato il trasporto in ospedale.