Pauroso incidente all'incrocio, atterra l'eliambulanza: è codice rosso

FILOTTRANO - Incidente oggi intorno alle 15 lungo la strada Statale 362, all'altezza dell'incrocio di Fiumicello. Per cause ancora da accertare nello schianto sono rimaste coinvolte due auto di cui una si è capovolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Atterrata anche l'eliambulanza visto che uno dei due automobilisti, un uomo di 62 anni, aveva perso conoscenza (poi fortunatamente si è ripreso).

L'uomo è stato caricato in elicottero e portato al pronto soccorso di Torrette in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. L'altro conducente è stato invece trasportato nel vicino ospedale per accertamenti.