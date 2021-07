Incidente auto-moto, il centauro si schianta contro la recinzione: finisce in ospedale

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina prima delle 10 in via Grancetta nel Comune di Chiaravalle per soccorrere una persona in sella ad una moto. Il centauro si è scontrato con un'auto e, cadendo a terra, è andato a sbattere contro una recinzione da carpenteria vicina alla carreggiata.

La squadra di Jesi, intervenuta con un’autobotte, in collaborazione con l'equipe dei sanitari del 118, hanno soccorso il ragazzo. Dopo le prime cure prestate sul posto è stato trasportato al Pronto Soccorso di Torrette di Ancona. I Vigili del fuoco si sono messi al lavoro per mettere in sicurezza la zona.