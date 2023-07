Incidente sulla bretella, motociclista in ospedale e lunghe file

ANCONA - Un incidente avvenuto poco dopo le 8 sta creando file sulla bretella. C’è un ferito, è un motociclista di 53 anni a bordo di un mezzo d'epoca, portato in ospedale. Coinvolta, dalle prime informazioni, anche un’auto. Lo schianto è avvenuto dopo l’ultima galleria e ha creato una lunga fila lungo l’asse nord-sud. Sul posto la polizia locale che si trovava proprio a pochi metri di distanza quando è avvenuto l’incidente. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto il 118 e Croce Gialla. Le condizioni del centauro non sembrerebbero gravi. Ripercussioni sul traffico. Alle 9 c’era ancora una lunga fila determinata dalle operazioni di soccorso e per i rilievi del sinistro stradale.