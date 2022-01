Lo schianto, poi l’auto si ribalta: conducente in ospedale

Incidente oggi pomeriggio nel quartiere Adriatico poco prima delle 19. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Santa Margherita per un incidente stradale tra due autovetture, una delle quali dopo essersi ribaltata lungo la strada, si e scontrata contro un’altra auche era parcheggiata lungo la via.



Con l'aiuto dei sanitari del 118, i pompieri hanno estratto il conducente da una delle auto ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona. Sul posto anche la polizia locale.