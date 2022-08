Duro impatto di notte fuori dalla galleria: due uomini finiscono all’ospedale

ANCONA- Duro impatto, nella notte tra il 23 e il 24 agosto, all’uscita della galleria del Risorgimento. Due automobili, intorno alle 00.30, si sono scontrate costringendo i rispettivi conducenti al trasporto in ospedale fortunatamente in condizioni non gravi.

Sul posto è intervenuta prontamente l’ambulanza della Croce Gialla 118 insieme all’automedica che hanno scongiurato ulteriori conseguenze derivanti dall’impatto.