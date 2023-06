Schianto sulla provinciale del Conero, due le auto coinvolte: ci sono dei feriti

ANCONA - E' di due feriti, una donna di 32 anni ed un medico di 72 anni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la provinciale del Conero, all'altezza del bivio con via Pietralacroce.

Secondo una prima ricostruzione le due auto coinvolte si sarebbero scontrate per una mancata precedenza. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 ed i vigili del fuoco. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale regionale di Torrette per le cure del caso: non sarebbero gravi.