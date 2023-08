Tragico frontale tra auto, muore un 65enne: inutili i soccorsi

LORETO - Aveva 65 anni l'automobilista morto ieri pomeriggio lungo la strada statale che collega Loreto con Porto Recanati. L'uomo era a bordo della sua Fiat Multipla quando, per cause in fase di accertamento, si è schiantato frontalmente contro una Hyundai a bordo della quale viaggiavano 5 persone.

Oltre al 65enne, per cui è stato vano ogni tentativo di salvarlo, sono rimasti feriti due giovani che si trovavano a bordo della Hyundai. Per loro è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette dove si trovano ricoverati. Per fortuna non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco di Osimo ed i mezzi del 118.