Schianto tra auto e monopattino, 26enne vola per metri sull'asfalto: scattano i soccorsi

ANCONA - L'auto si ferma per far passare dei pedoni ed il monopattino la centra in pieno. Sarebbe questa la dinamica dell'incidente avvenuto ieri sera in via Giordano Bruno. Secondo una prima ricostruzione infatti l'automobilista si sarebbe fermato per far attraversare alcuni pedoni. Nel frattempo è sopraggiunto il monopattino, condotto da un ragazzo di 26 anni, che non avrebbe visto la vettura, centrandola in pieno. Il giovane dopo l'impatto è volato per alcuni metri sull'asfalto riportando alcune lesioni.

Sul posto l'automedica del 118 e gli operatori della Croce Gialla di Ancona. Il 26enne è stato caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette: non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.