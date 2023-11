ANCONA - Frontale da spavento questa mattina all'uscita della galleria del Montagnolo. Sul posto la Croce Gialla, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Ad avere la peggio è stato un 25enne, portato in ospedale in codice di media gravità. Cause ancora in via di accertamento. L'incidente è avvenuto nei pressi dello stabilimento Angelini.