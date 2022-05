L'auto va contromano, schianto da brividi nella notte: c'è un ferito

ANCONA – Frontale questa notte verso le 1,40 in centro città. Un’auto, a quanto si apprende, avrebbe imboccato via Palestro contromano andando a schiantarsi con un altro veicolo che viaggiava in via Vecchini.

A rimanere ferita nell’incidente una ragazza di trent’anni portata in ospedale in condizioni per fortuna non gravi. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto insieme al personale del 118 e alla Croce Gialla di Ancona che ha trasportato la donna in ospedale.