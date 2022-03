Paura in strada, tir si schianta contro un furgoncino: traffico in tilt

CATELPLANIO - Tanto spavanto per un incidente avvenuto oggi verso mezzogiorno nei pressi di un'azienda che produce scale.

Un tir che stava procedendo in quella zona si è schiantato contro un furgoncino che stava facendo delle manovre per entrare in un passo. Il camion procedeva sulla via a velocità contenuta e, seppur finendo contro il mezzo, è riuscito a frenare limitando i danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non è servito l'intervento del 118 fortunatamente. Inevitabili i disagi al traffico che è stato ripristinato dopo circa 30 minuti.