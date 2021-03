Perde il controllo, poi il frontale contro un'ambulanza: 4 persone in ospedale

L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno le 17,30, lungo via della Montagnola ad Ancona. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale

ANCONA - Perde il controllo della sua Peugeot e si schianta frontalmente contro un'ambulanza della Croce Rossa. E' successo nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17,30, lungo via della Montagnola.

Ad avere la peggio 4 persone: il conducente ed il passeggero della Peugeot oltre all'autista dell'ambulanza ed il soccorritore. Tutti sono stati trasportati in ospedale dagli operatori della Croce Gialla di Ancona, che li hanno soccorsi con l'ausilio dell'automedica, della polizia municipale e dei vigili del fuoco. Sul posto anche un'altra ambulanza della Croce Rossa di Ancona che ha trasportato il paziente presente nell'ambulanza nel suo appartamento, visto che si trovava nel mezzo coinvolto nell'incidente dopo essere stato dimesso dall'ospedale. Per lui nessuna conseguenza fisica. La strada è stata chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento .