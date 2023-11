Frontale con auto a fuoco a Montemarciano, i due conducenti gravi ma non in pericolo di vita

MONTEMARCIANO - Trasportati in gravi condizioni all’Ospedale Regionale di Torrette, non corrono pericolo di vita i guidatori delle due auto restati coinvolti nel pauroso incidente accaduto poco prima delle 14 di ieri lungo la strada provinciale 20 – poco dopo il Cimitero degli Alberici – che collega Montemarciano e Chiaravalle. Per causa che restano da accertare, una Ford Ka condotta da un uomo di cinquantotto anni di Monte San Vito ed una Jeep Renegade, con al volante un ventitreenne residente a Sirolo, si sono scontrate frontalmente, con ogni probabilità per un’invasione di corsia da parte di una delle due vetture.

Immediati i soccorsi, con il trasporto in eliambulanza presso il nosocomio regionale dorico (con diversi traumi ed alcune ferite gravi) del 58enne, il quale era stato aiutato scendere dalla Ford prima che la macchina venisse interamente divorata dalla fiamme. E’ stato invece accompagnato a Torrette con l’autoambulanza del 118 il ventitreenne a bordo della Jeep, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a farlo uscire dal mezzo dopo essere restato incastrato tra le lamiere.