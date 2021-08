Frontale tra due auto, tre feriti: due donne soccorse in eliambulanza

Terribile incidente tra due auto questa mattina a Mogliano, in provincia di Macerata, lungo la provinciale che va verso l'Abbadia di Fiastra. In totale sono rimaste coinvolte nell'incidente tre persone, di cui due trasportate in eliambulanza in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri le due auto provenivano da sensi opposti quando si sono schiantate.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con le ambulanze, la Croce Verde di Monte San Giusto, i carabinieri e i vigili del fuoco. Nel frattempo erano stati richiesti due mezzi dell'elisoccorso. A bordo di una delle due macchine coinvolte viaggiava una giovane 21enne di Sforzacosta che è stata estratta dalle lamiere da una squadra dei vigili del fuoco e trasferita d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette. Nell'altra auto, invece, viaggiavano marito e moglie di Montappone: la donna 63enne è stata trasferita con la seconda eliambulanza ad Ancona mentre il marito, 73 anni, è stato portato all'ospedale di Macerata.