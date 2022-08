Terribile schianto auto-scooter: un centauro 50enne finisce fuori dalla strada

MONTEMARCIANO- Grave incidente attorno alle 13,45 di oggi – 27 agosto - a Marina di Montemarciano per via di un’automobile che si è scontrata con uno scooter. Ad avere la peggio il centauro, un cinquantenne, che è finito nella scarpata dopo un volo di decine di metri e ora si trova a Torrette in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con l’eliambulanza e la polizia stradale che è stata costretta a ripristinare il consueto flusso del traffico lungo via Marina sulla Stradale Adriatica. A guidare l’auto, una Dacia Duster, una donna che non ha riportato conseguenze.