Tragedia in A14, Francesco non ce l'ha fatta: appello per trovare la cagnolina fuggita dopo lo schianto

CAMERANO - Tragedia in A14, nell'auto coinvolta nell'incidente che è costato la vita al 58enne Francesco Capursi c'era anche una cagnolina. Il chihuahua è scappato subito dopo lo schianto e la LAV ha diramato un appello: "Al momento non sappiamo di più e stiamo cercando di reperire altre informazioni. Se qualcuno avesse notizie utili o avvistamenti di un cane vagante in quella zona ci contatti immediatamente LAV Ancona 3791032384-3518751955". L'incidente è avvenuto all'altezza di Camerano e ha visto coinvolte altre tre persone, tutte ferite, tra cui il nipotino di 7 mesi. Stando a una prima ricostruzione, gli occupanti si stavano recando in Puglia per il periodo di ferie. Non risultano coinvolte altre vetture. Dinamica al vaglio della polizia stradale.