La tragica fine di Floriano Gara, morto alla guida del suo trattore sulla via di casa

Era di ritorno verso la sua abitazione, Floriano Gara. Una giornata come tante altre, all’insegna del lavoro nella sua azienda agricola – di cui era titolare dal 2010 – che si occupa della coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi. Attorno a mezzogiorno di ieri, il consueto viaggio di ritorno verso la sua abitazione, dove però non è mai arrivato. Un malore, stando ad una prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, lo ha colpito mentre era alla guida del trattore, e stava percorrendo un tratto di strada privata che lo avrebbe portato alla strada provinciale per Morro d’Alba. Il mezzo sbanda, più volte, termina la sua corsa senza controllo un albero e nello scontro si ribalta, sotto gli occhi di chi ha assistito impotente allo schianto.

Immediata la richiesta dei soccorsi, per cercare di liberare Floriano restato intrappolato sotto il trattore. Sul posto è accorsa un’ambulanza, oltre ai Carabinieri della compagnia di Senigallia, a cui ha fatto seguito anche l’arrivo dell’eliambulanza, per cercare di rianimare l’uomo, il cui corpo è stato recuperato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Senigallia, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Constatato il decesso, la salma è stata successivamente portata presso la casa funeraria Casci Ceccacci di Tre Castelli, a disposizione dei familiari. Floriano Gara, sessantanove anni, lascia la moglie e due figlie. Nelle prossime ore verranno espletati ulteriori accertamenti da parte delle autorità sanitarie per fare luce sull’accaduto, al termine dei quali sarà fissata la data dei funerali.